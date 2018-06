São Paulo acerta empréstimo de Thomaz ao Red Bull para disputa do Paulistão

O São Paulo acertou o empréstimo do meia Thomaz ao Red Bull Brasil. O time de Campinas poderá usar o jogador até o fim do Campeonato Paulista, que começa na semana que vem. Ele já não participou do treino da equipe da capital nesta quinta-feira no CT da Barra Funda.

O brasileiro naturalizado boliviano estava na mira de pelo menos duas equipe, o Universidad de Chile e o Unión Española, mas as conversas com o São Paulo não avançaram para uma transferência neste momento. Contratado em março de 2017 a pedido do então treinador Rogério Ceni, ele tem contrato até 2020 com o clube paulista e vinha sendo pouco acionado pelo técnico Dorival Junior.

O Red Bull está no grupo D do Campeonato Paulista, com Mirassol, Botafogo e Santos. Estreia contra a Ferroviária, na próxima quarta, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli. O São Paulo, no grupo B de Santo André, São Caetano e Ponte Preta, jogará no mesmo dia e horário contra o São Bento, em Sorocaba.