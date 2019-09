São Paulo acerta empréstimo de zagueiro ao América-MG até o fim do ano

O zagueiro Lucas Kal, de 23 anos, foi emprestado pelo São Paulo ao América-MG até o fim desta temporada. Ele estava fora dos planos do técnico Cuca e não atuou em 2019 pela equipe tricolor. Em Belo Horizonte, o defensor disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

Lucas Kal é cria da base do São Paulo e subiu ao elenco profissional em 2016. Desde então, porém, não conseguiu ter espaço. Em abril, ele renovou seu contrato até 2022.

Lucas Kal já foi emprestado ao Paraná, Guarani e Vasco. No fim do ano passado, quando ele estava no clube carioca, o São Paulo solicitou o retorno do defensor. Com o técnico André Jardine, o zagueiro passou a ser relacionado para as partidas, mas não se firmou e tem apenas quatro minutos jogados pelo time tricolor.

O atual elenco do São Paulo conta com os zagueiros Arboleda, Anderson Martins, Bruno Alves e Walce. Como tem apenas a disputa do Campeonato Brasileiro até o fim desta temporada, a comissão técnica acredita que não precisa ter mais de quatro jogadores para a posição.

Nesta semana, o São Paulo vendeu o zagueiro Morato ao Benfica, de Portugal. Aos 18 anos, ele era a quinta opção para o setor e foi comprado por cerca de R$ 27 milhões.