São Paulo acerta ida de Ademilson para time japonês por empréstimo

O atacante Ademilson está de saída do São Paulo rumo ao Yokohama Marinos, do Japão. O jogador de 21 anos é reserva no elenco do técnico Muricy Ramalho e deve assinar contrato de empréstimo até o fim da temporada para defender o clube asiático e adquirir experiência.

O atleta veio das categorias de base do Tricolor e estreou entre os profissionais em 2012. Em 112 jogos, marcou 15 gols, mas perdeu espaço no time com as contratações de Alan Kardec, Alexandre Pato, Centurión, Jonathan Cafu e também a promoção do garoto Ewandro.

O atacante já ficou fora do banco de reservas do São Paulo na vitória nesta quarta-feira, sobre o Danubio, pela Libertadores, e também deve ser liberado dos próximos treinos do time já para acertar detalhes da transferência para o Japão. O camisa 19 ainda teve passagens pela seleção brasileira sub-20.

O clube japonês terá ainda a opção de comprar Ademilson ao fim do período de empréstimo. Como o Marinos pertence ao mesmo grupo de investidores de times como New York City e Manchester City, o atacante poderá ainda se transferir para essas equipes caso exista o interesse.