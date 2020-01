São Paulo acerta patrocínio para uniformes dos times masculino, feminino e de basquete

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira que a Dry Company, responsável pelo desenvolvimento do SPFC Chip, estampará a parte frontal do calção das equipes de futebol profissional masculino e feminino, além da parte traseira do calção e o ombro da camisa no uniforme do basquete. O vínculo tem duração de uma temporada.

"A relação entre São Paulo e Dry Company chega a um novo patamar e o que começou como um acordo comercial de licenciamento passa para um patrocínio que englobará outras modalidades do clube, como o basquete e o futebol feminino. Isso só é possível por causa da nossa credibilidade no mercado e do potencial comercial da nossa marca. Que seja o início de uma parceria duradoura que certamente trará bons resultados a todos", afirmou o diretor executivo de marketing do clube, João Fernando Rossi.

O chip SPFC foi lançado no ano passado, está à venda em todo o Brasil e também pelo site http://saopaulocelular.com.br/, e dá acesso ao Plano 40, que oferece 3GB de internet e ligações e SMS ilimitados para todas as operadoras do Brasil. O pacote poderá ser adquirido por R$ 40 mensais, e o sócio-torcedor do clube tem desconto de R$ 5.

O uniforme do time masculino do São Paulo já contava com o Banco Inter (patrocínio master), Urbano Alimentos (mangas), AOC (peito), MRV (ombros) e Betsul (parte traseira do calção). O valor que o novo patrocinador pagará ao clube não foi divulgado.