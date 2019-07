São Paulo acerta renovação de contrato de Antony por mais um ano

O São Paulo acertou a renovação de contrato de Antony por mais um ano. O vínculo do atacante vencia em setembro de 2023 e será prorrogado até metade de 2024. O jogador gravou imagens com a TV oficial do clube nesta quinta-feira, e o anúncio deve acontecer nas próximas horas.

Aos 19 anos, Antony receberá valorização no São Paulo após a diretoria ter recusado uma proposta de 20 milhões de euros (mais de R$ 85 milhões) recentemente. O atacante vem sendo sondado por clubes europeus. Com o aumento salarial, a muta rescisória para clubes brasileiros consequentemente fica maior. Para o exterior, porém, permanecerá em 50 milhões de euros (R$ 210 milhões).

Antony foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano com o São Paulo, marcando quatro gols. No elenco profissional, ele soma 26 jogos e dois gols. O atacante ainda defendeu a seleção brasileira no Torneio de Toulon no meio desta temporada, marcou dois gols e conquistou o título.

O atacante subiu ao elenco profissional no fim de 2018, mas passou a se destacar nesta temporada. Após o título da Copinha, ele virou titular do ataque tricolor e marcou o gol da equipe na final do Paulistão contra o Corinthians - o São Paulo ficou com o vice-campeonato.

As atuações pelo São Paulo chamaram a atenção de clubes do exterior. A diretoria tricolor diz que só venderá o atacante pelo valor da multa rescisória de 50 milhões de euros.