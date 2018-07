São Paulo acerta venda de Ademilson para o Gamba Osaka

O São Paulo acertou a venda do atacante Ademilson, para o Gamba Osaka, do Japão, clube que o jogador já defendia desde o início da temporada. Para ficar com 60% dos direitos econômicos do atleta, os japoneses precisaram desembolsar US$ 3 milhões (R$ 9,6 milhões).

O brasileiro vive boa fase na equipe, onde balançou as redes dez vezes em 32 jogos. Os outros 40% dos direitos do jogador seguem com o clube do Morumbi, que visa lucrar ainda mais em uma possível revenda.

A transferência foi comemorada pela direção são-paulina. Isso porque o valor obtido acabou sendo superior ao pago por 100% dos direitos econômicos de Cueva, que custou US$ 2,2 milhões. A chegada do peruano inclusive fora apontada como um dos principais motivos para a saída do diretor Luiz Cunha, que não concordava com a vinda do atleta por crer que o valor era inviável.

Pelo São Paulo, Ademilson fez 114 jogos e 15 gols. Ele possuía contrato até 2019.