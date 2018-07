São Paulo acerta venda de David Neres para o Ajax por R$ 50 milhões

O São Paulo acertou a venda do atacante David Neres, para o Ajax, da Holanda, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) por 80% dos direitos federativos do atleta. O martelo foi batido nesta segunda-feira, um dia antes do fechamento da janela de transferências para a Europa, mas a assinatura do contrato será feita nesta terça-feira.

O jogador, que virou titular da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado, chamou a atenção ao ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento com boas atuações. Aos 19 anos, o atleta revelado nas categorias de base de Cotia está com a seleção brasileira na disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20, no Equador.

Em pouco tempo Neres virou xodó da torcida do São Paulo e sua negociação não estava prevista até chegar uma proposta irrecusável do Ajax. Como o clube está em uma situação financeira delicada, resolveu aceitar a oferta para sanar algumas dívidas e ter um respiro para o restante da temporada.

O jogador, inclusive, não participou da pré-temporada do São Paulo na Florida Cup, com o técnico Rogério Ceni, por estar com a seleção brasileira Sub-20. Com sua saída, dificilmente o clube vai negociar o atacante Luiz Araújo, que tem uma proposta de 6,5 milhões de euros (cerca de 21,6 milhões) do Lille, da França.

Quem também deve sair é o zagueiro Lyanco (19 anos), que interessa a Juventus, de Turim. O time italiano ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 16,7 milhões) pelo atleta, mas o São Paulo fez uma contra-proposta de 6 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) e a transferência tem tudo para acontecer nas próximas horas.