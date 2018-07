São Paulo acerta venda de Douglas para o Barcelona

O São Paulo acertou nesta terça-feira a venda de Douglas para o Barcelona. Os espanhóis acertaram o valor final da transferência em 5,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 16 milhões); quatro milhões serão pagos à vista e o restante após um determinado número de jogos. O time brasileiro ficará com 60% do valor total da negociação (quase R$ 10 milhões) e Douglas viaja na quinta-feira para assinar contrato.

A negociação foi sacramentada em reunião que contou com o diretor de futebol do clube espanhol, Raül Sanllehí, o gerente Antonio Rossich e o empresário André Cury. No encontro, os espanhóis tentaram baixar mais a pedida mas encontraram resistência e a 'pechincha' não surtiu muito efeito diante do endurecimento do Tricolor. Explica-se: com problemas de caixa, o São Paulo precisa lucrar o máximo possível para aliviar a pressão nos cofres - o presidente Carlos Miguel Aidar admitiu recentemente que o time deve fechar o ano no vermelho.

Douglas chegou ao São Paulo em 2012 e sempre foi um dos principais alvos da torcida. Apesar da chiadeira das arquibancadas, encontrou respaldo com todos os técnicos que passaram pelo clube durante sua trajetória e desbancou um a um os reforços trazidos pela diretoria para o setor. O mais recente foi Luis Ricardo, que chegou com pompa da Portuguesa e rapidamente ficou para trás.