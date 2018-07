São Paulo acerta venda de Marlos para a equipe do Metalist, da Ucrânia

SÃO PAULO - O São Paulo acertou nesta sexta-feira a venda do meia Marlos para o Metalist, da Ucrânia. De acordo com o clube paulista, os ucranianos já haviam demonstrado interesse pelo jogador na última temporada, intensificaram as conversas nos últimos dias e chegaram a um acordo com o São Paulo nesta sexta-feira. O jogador, que estava fazendo pré-temporada no CFA de Cotia, já se despediu dos colegas.

"Fico feliz por ter deixado muitos amigos, pessoas que me ensinaram demais neste tempo em que estive aqui. Aprendi muito e sou muito grato ao São Paulo. O sentimento que tenho é de saudade. Vou ficar na torcida pelo clube", garante Marlos, que chegou ao São Paulo em 2009, após ser revelado pelo Coritiba.

Tido como grande promessa, tanto que o São Paulo insistiu bastante em sua contratação, Marlos não conseguiu, no Morumbi, ser titular incontestável da equipe. No Brasileiro de 2011, por exemplo, começou jogando apenas oito vezes, mas era presença constante no segundo tempo das partidas. Disputou, pelo clube paulista, 135 jogos e fez 13 gols.

"Apesar de jovem o Marlos sempre teve uma conduta exemplar e foi extremamente profissional durante sua passagem pelo clube. Com o futebol que todos sabemos que tem, apresenta totais condições de conquistar seu espaço no futebol europeu. Desejamos a ele toda a sorte na sequência da carreira", comentou o diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Baptista.

Com a saída de Marlos, o São Paulo aumenta o seu problema ofensivo. Para o meio, tem apenas Lucas, Cícero e o recém-contratado Maicon, que joga mais recuado. No ataque, as únicas opções são Luis Fabiano, Fernandinho, Willian José e Henrique. O dinheiro da venda de Marlos deve ajudar o clube a buscar reforços e pode ficar na própria Ucrânia, já que o São Paulo quer Jadson, do Shakhtar Donetsk.