São Paulo acorda no segundo tempo, vence o Bahia e segue na cola do líder Atlético-MG

O São Paulo acordou no segundo tempo, marcou três gols e ganhou do Bahia por 3 a 1 na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova. A vitória deixa o time do Morumbi na cola do líder Atlético-MG, com dois jogos a menos e apenas a um ponto do rival mineiro. O São Paulo tem o melhor aproveitamento do Brasileirão, 65.1% dos pontos, e vai igualar o número de jogos do Atlético-MG nas próximas duas semanas. Após empatar com Vasco e Ceará nas últimas partidas, o time tricolor voltou a vencer e acirra a disputa pela ponta da tabela.

O primeiro gol de Luciano foi de bicicleta, aos 6 do segundo tempo. Reinaldo cobrou lateral na área, Ernando e Juninho se atrapalharam, e o atacante acertou a finalização na saída do goleiro Douglas. O São Paulo tinha voltado melhor do intervalo, depois de uma etapa inicial com mais paralisações do que jogadas perigosas.

A melhora do São Paulo passa muito pelas mudanças do técnico Fernando Diniz. O time retornou para o segundo tempo com Tchê Tchê e Vitor Bueno nos lugares de Juanfran e Léo, ficando bem mais ofensivo. O São Paulo continuou a pressão após abrir o placar e não demorou para ampliar, aos 20, quando Arboleda aproveitou cruzamento na medida de Reinaldo, subiu sozinho e mandou de cabeça para o fundo da rede.

Pouco antes de sofrer o segundo gol, o Bahia havia feito três substituições. Não deu nem tempo de ver se as mexidas mudariam a postura do time comandado pelo auxiliar Cláudio Prates - Mano Menezes contraiu coronavírus e está em isolamento. Sem seu treinador à beira do campo e com diversos desfalques, a equipe teve poucas chances durante a partida e segue no meio da tabela, mais perto da zona de rebaixamento do que do G-6.

O São Paulo marcou o terceiro, novamente com Luciano. E novamente com assistência de Reinaldo, outro destaque da equipe em Salvador. O lateral cruzou rasteiro e o atacante emendou de primeira, no cantinho de Douglas. O Bahia ainda descontou com Clayson, aos 35, mas já era tarde para buscar ao menos o empate.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 3 SÃO PAULO

Bahia: Douglas, Edson, Ernando, Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Gregore, Elias (Nino Paraíba) e Ramon (Élber); Alesson (Saldanha), Rossi (Clayson) e Rodriguinho (Daniel). Técnico: Cláudio Prates (auxiliar).

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran (Tchê Tchê), Arboleda, Léo (Vitor Bueno) e Reinaldo; Luan, Sara (Hernanes), Daniel Alves e Igor Gomes (Rodrigo); Luciano (Pablo) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Luciano, aos 6, Arboleda, aos 20, Luciano, aos 28, e Clayson, aos 35 do 2º tempo.

Cartões amarelos: Sara e Daniel Alves.

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS).

Local: Arena Fonte Nova.