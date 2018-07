São Paulo adia chegada de Osorio e Milton Cruz dirige time no domingo

O São Paulo adiou nesta quarta-feira a apresentação do novo técnico da equipe. Inicialmente marcada para quinta-feira pela manhã, a chegada oficial de Juan Carlos Osorio deve ser no sábado. O colombiano vai ficar mais alguns dias em Medellín para encerrar contrato com o Atlético Nacional e resolver problemas da mudança de país. Com isso, no domingo o São Paulo será comandado por Milton Cruz no jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Osorio assinou contrato pelos próximos dois anos e foi confirmado pela diretoria do São Paulo na tarde desta terça-feira. O colombiano trabalha há três anos no Atlético Nacional e decidiu aceitar a proposta do clube paulista após duas eliminações em duas semanas. Na primeira, caiu em casa pelas oitavas de final da Copa Libertadores diante do Emelec e dias depois perdeu para o Deportivo Cali pelas quartas de final do Campeonato Colombiano.

O colombiano deve viajar para Porto Alegre e acompanhar a partida das tribunas do estádio. O jogo será o 11º do time sob o comando de Milton Cruz, que tem o retrospecto de sete vitórias e três derrotas desde que assumiu o cargo, em abril, quando Muricy Ramalho saiu para cuidar da saúde e também pela má fase do time. Osorio deve desembarcar em São Paulo no fim de semana e a provável estreia dele à beira do gramado deve ser contra o Santos, no Morumbi, no dia 3 de junho.