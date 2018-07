São Paulo adianta exames da pré-temporada em jogadores

Já sem muitas ambições na temporada, pois a classificação para a Libertadores do próximo ano é muito difícil e o time não depende apenas de suas próprias forças, o São Paulo antecipou alguns exames clínicos com o elenco para adiantar atividades que teria de fazer na pré-temporada.

A equipe enfrentou o Corinthians no sábado e o próximo jogo é apenas na próxima quinta-feira, dia 17, contra o Grêmio. Essa janela de 12 dias ajudou a comissão técnica a pensa em um planejamento e parte do grupo já realizou exames de eletrocardiograma e ecocardiograma para uma avaliação completa em um hospital da capital paulista.

“O elenco foi dividido em dois grupos e, assim, ganhamos mais tempo de preparação do time em 2017. A pausa no calendário nos permitiu antecipar estas avaliações, que são importantes para a saúde e o controle dos atletas. Optamos por antecipar essa bateria de exames, e dessa forma teremos mais dois importantes dias de pré-temporada no início do próximo ano”, avaliou José Sanchez, médico do clube, em entrevista ao site oficial.

O São Paulo está a seis pontos do G-6 e faltam quatro rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. O time precisa vencer todos os confrontos e ainda torcer contra adversários que estão acima na tabela de classificação, como Atlético-PR, Corinthians, Grêmio, Fluminense, Chapecoense e Ponte Preta.