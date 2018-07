São Paulo admite cansaço e critica falta de regularidade no ano

Em quatro dias o São Paulo dominou e venceu o atual campeão da Copa Libertadores para depois ser goleado e dar adeus ao Campeonato Paulista. Os jogadores explicam que essa oscilação entre a vitória por 2 a 1 sobre o River Plate e a derrota por 4 a 1 pelo Osasco Audax se explica pelo cansaço, mas também é necessário o elenco aprimorar a regularidade das atuações.

"Não adianta ser excelente na quarta, e render pouco no domingo. Precisamos ter mais regularidade para buscar a classificação, e é isso que tentaremos fazer já no próximo jogo", disse o goleiro Denis. Na quinta-feira a equipe enfrenta o The Strongest, em La Paz, com a tarefa de buscar no mínimo um empate para se garantir nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Os jogadores explicaram depois da goleada sofrida em Osasco que a sequência de jogos atrapalhou o rendimento. "Nosso time sentiu o desgaste físico, mas isso não é desculpa, porque em campo temos que resolver. Eles foram melhores e mereceram a vitória. Sentimos o desgaste e tentamos vencer, mas o Audax foi superior", disse o goleiro. "Creio que a nossa equipe sentiu um pouco o cansaço após a decisão da última quarta-feira. Tentamos dar tudo em campo para ganhar, mas não conseguimos", comentou o atacante Calleri.

O argentino autor de 11 gols no ano é o artilheiro da equipe na temporada. Na quinta o time vai tentar novamente a primeira vitória fora de casa na temporada. Até agora, em 11 ocasiões, fora quatro derrotas e sete empates em partidas oficiais.