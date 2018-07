São Paulo cogita dispensar reforço que provocou o clube

O São Paulo pensa em demitir o atacante Getterson, anunciado na tarde desta quarta-feira como reforço. O motivo da possível saída são mensagens postadas pelo jogador no Twitter entre 2011 e 2012. No conteúdo, ele revela torcida para o Corinthians e cita o clube do Morumbi como "bambis", xingamento em tom pejorativo e homofóbico usado comumente por rivais da equipe.

A chegada do jogador gerou repercussão nas redes sociais e no ambiente político do São Paulo. Getterson veio do J. Malucelli (PR), onde se destacou no Campeonato Estadual, com cinco gols e quatro assistências. O atacante de 25 anos assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada e segundo o clube, foi contrato após avaliação do departamento de análise de desempenho.

O assessor de gabinete da presidência do São Paulo, Rodrigo Gaspar, escreveu nas redes sociais que a contratação foi cancelada depois de o clube ter analisado as redes sociais do jogador. O clube ainda não confirmou a saída. Getterson começou a carreia no PSTC, de Londrina, e passou por Coritiba e Inter. Na maior parte da carreira passou por times paranaenses, como Toledo, Cascavel e Cincão.