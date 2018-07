São Paulo admite a possibilidade de perder Juan Carlos Osorio

Dirigentes do São Paulo admitem a possibilidade da saída do técnico Juan Carlos Osorio antes mesmo do fim do ano. Nesta sexta-feira, a entrevista coletiva em tom incisivo e o assédio da seleção mexicana deixam na cúpula da clube a desconfiança até mesmo de que o treinador já pode ter definido o destino apenas aguarda o momento ideal para anunciar a saída.

O contrato do colombiano vai até o fim de 2017 e a inexistência de multa rescisória facilita um eventual rompimento. Osorio disse que no momento continua focado no São Paulo, mas admitiu ter conversado com dirigentes mexicanos e reiterou que sonha disputar uma Copa do Mundo antes de completar 60 anos – a idade dele é 54.

Na entrevista no CT da Barra Funda o treinador foi incisivo quando perguntado se confiava na diretoria do São Paulo. "Pelo que fizeram com o elenco e com os desfalques, não", afirmou o treinador, que está desde junho no cargo e desde então, viu oito jogadores deixarem o elenco.

A reclamação com as negociações não foi novidade, mas agora causou um grande incômodo na diretoria. O presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, e o vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, vão conversar com o técnico para compreenderem melhor a situação causada pela entrevista do colombiano.

A fala de Osorio mexeu com os bastidores também pela proximidade da reunião bimestral do Conselho Deliberativo. O encontro da próxima segunda-feira ganha outra dimensão depois da entrevista do técnico, pela repercussão política que causou dentro do clube.