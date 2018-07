São Paulo agenda reunião para definir futuro de Michel Bastos

O São Paulo vai ser reunir nesta segunda-feira para conversar e saber do meia Michel Bastos como será a sequência dele no clube pelo restante da temproada. O novo diretor-executivo, Marco Aurélio Cunha, disse neste domingo que quer conversar com o atleta, que está desconfortável após ser agredido há duas semanas durante invasão do CT por torcedores e, por isso, pode estar de saída.

"Não minto para vocês. Ele ainda está extremamente abalado com isso. Tem que se recuperar logo. Temos que ver como ele seguirá com sua história no São Paulo. Ele pode sair, sim", disse Cunha no Morumbi, onde o time bateu o Figueirense por 3 a 1 e se recuperou no Campeonato Brasileiro. O dirigente, substituto de Gustavo Oliveira, foi aplaudido pela torcida ao aparecer no gramado.

Michel Bastos não tem sido relacionado pelo técnico Ricardo Gomes por estar abaixo das condições físicas e técnicas ideais. O meia de 33 anos, contratado em agosto de 2014, tem vínculo até o fim de 2017, com a possibilidade de renovação automática por mais um ano. Além dele, na invasão também foram agredidos mais dois jogadores do elenco, o lateral-esquerdo Carlinhos e o meia Wesley.

Destaque no time na campanha da Libertadores, o jogador já disputou 11 partidas pelo Brasileiro, o que impediria uma possível saída para outra equipe da Série A. "Vou conversar seriamente com ele. Vamos resolver de forma profissional, justa e correta para as duas partes para ver qual será o destino e identificar o que está errado", afirmou Cunha.

O técnico Ricardo Gomes disse que na segunda-feira vai conversar com o meia e admitiu que o momento é delicado. "Ele não vive uma boa fase mental. Estamos tentando conversar com ele, para recuperar. O Michel está com muitas dúvidas. Consequentemente, a chegada do Marco (Aurélio Cunha) vai nos ajudar. Depende dessa reunião amanhã. É um jogador que tem qualidade, só precisa melhorar o nível de performance", disse o treinador.