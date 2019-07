São Paulo aguarda evolução de Pablo; Cuca elogia estreia de Raniel

O departamento médico do São Paulo aguarda a evolução de Pablo para saber se o jogador terá de passar por exames na perna direita. Ele caiu de mau jeito no clássico contra o Palmeiras e não voltou para o segundo tempo.

No lance, Pablo disputou no alto com Thiago Santos e caiu em cima da perna direita, que sofreu grande impacto. Ele terminou o primeiro tempo mancando e não voltou para a etapa final.

"O Raniel entrou bem e deu uma caída, é normal. Tentamos manter a estrutura do jogo. Podia colocar o Toró, mas resolvemos manter uma referência. Acho que a estreia dele foi boa", disse Cuca.

"O Raniel teve um começo promissor, mas caiu como toda a equipe", completou o técnico.

Raniel teve uma chance cara a cara com Weverton, que fez a defesa com o pé. Pablo, por sua vez, foi o autor do gol do São Paulo no clássico.

Raniel foi contratado no início deste mês do Cruzeiro. Ele treinou com o restante do elenco durante apenas uma semana.