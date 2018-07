São Paulo aguarda proposta do Boca Juniors para vender Buffarini

O São Paulo se prepara para negociar o lateral-direito Buffarini com o Boca Juniors, que deve apresentar uma proposta para o clube do Morumbi nas próximas semanas. O jogador passou a ser pouco utilizado pelo técnico Dorival Junior e perdeu espaço para Militão, que assumiu a posição no time tricolor.

O Estado apurou que o São Paulo não pensa em emprestar o lateral, que tem vínculo com o clube tricolor apenas até junho de 2019. Por isso, espera uma proposta de compra por parte do Boca Juniors. O Internacional também já demonstrou interesse no lateral.

O próprio Buffarini já admitiu, recentemente, sua provável saída. "Tenho contrato, mas certamente o clube escutará ofertas", disse o atleta. "Chegou o novo treinador (Dorival Junior) e no último mês não tive muitos minutos como eu pretendia ou merecia, mas foi uma decisão do técnico, da qual eu não compartilhava, mas respeitava."

No São Paulo desde julho de 2016, Buffarini chegou indicado pelo técnico Edgardo Bauza. O lateral foi campeão da Libertadores em 2014 com o San Lorenzo.