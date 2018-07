São Paulo aguarda sinal verde de time chinês para anunciar Jucilei

O volante Jucilei aguarda em sua casa em São Gonçalo, no Rio, seu telefone tocar a qualquer momento com a notícia de que ele é jogador do São Paulo. Entre o time do Morumbi e o atleta está tudo certo, mas falta o acerto com o Shandong Luneng, da China. Mas pelo andar da carruagem, as coisas devem ser resolvidas rapidamente.

"O Ano Novo chinês acabou e nesta semana os clubes voltaram a conversar. Tudo está caminhando muito bem e a resposta com a liberação para o São Paulo pode vir nas próximas horas. A negociação está por detalhes", explica Nick Arcuri, empresário do volante. "As conversas já estão sendo feitas diretamente entre São Paulo e Shandong."

Ele lembra que a ideia é um empréstimo para o time do Morumbi até o final do ano. A diretoria do São Paulo melhorou um pouco as condições da negociação e existe um grande otimismo que ele possa ser anunciado em breve. "O anúncio pode sair a qualquer momento", diz o empresário, ciente de que os fusos horários dos dois países atrapalham um pouco.

Enquanto aguarda o desfecho, Jucilei vem treinando com um preparador físico que ele mesmo contratou para se manter em forma. "Ele está ótimo. Ficou 15 dias fazendo a pré-temporada na China e agora já está há dez dias se exercitando e fazendo até trabalhos com bola. Se fechar, não deve demorar a estrear", afirma Arcuri.

Um dos trunfos de Jucilei é sua versatilidade para atuar em diversas posições. Ele já atuou como lateral-direito, zagueiro, mas gosta mesmo é de ser volante, que chega com força no ataque. "Pela dinâmica de jogo, ele pode fazer mais de uma função no campo. Quando o treinador pedia para ele ser zagueiro, sempre ia muito bem. O Jucilei atuou sempre em mais de 80% dos jogos em suas equipes", avisa.

Se a chegada de Jucilei é certa, a torcida do São Paulo vive a expectativa de duas surpresas de última hora. Os nomes do volante Hernanes, da Juventus, e do atacante Calleri, do West Ham, voltaram a ser lembrados porque não estão jogando com frequência em seus clubes. Mas a diretoria tricolor ainda vê com dificuldades essas possíveis negociações.