São Paulo ainda não sabe por onde começar a busca por técnico

SÃO PAULO - Muitos nomes, nenhuma certeza. É nesse estágio que se encontra a busca por um novo técnico do São Paulo após a demissão de Leão. O presidente Juvenal Juvêncio espera o retorno do diretor de futebol Adalberto Baptista – que chega nesta quinta-feira da Europa – para retomar as conversas.

Sem o português André Villas-Boas na manga, falta consenso sobre os nomes. Juvenal não esconde que seus dois sonhos são Muricy Ramalho e Luiz Felipe Scolari, mas sabe que os treinadores não deixarão Santos e Palmeiras.

Existe a possibilidade de tentar um acerto para o início de 2013, quando os dois estarão sem contrato. A hipótese, no entanto, ainda é remota.

Em conversa com a reportagem, um dirigente admitiu que o clube tem errado a mão nas últimas escolhas e que a prioridade desta vez é acertar com um profissional que desperte confiança na torcida e respeito no elenco. Por enquanto, está difícil