São Paulo ainda tenta contratação de jovem atacante do Atlético-GO

O zagueiro Breno foi para o Rio de Janeiro para realizar exames médicos no Vasco e deve ser anunciado nesta terça-feira pela equipe carioca. O jogador do São Paulo já tinha tudo acertado com o Atlético-GO, que entrou em contato com a diretoria tricolor e fez a proposta, mas mudou seus planos após o interesse vascaíno.

​Como Breno optou pelo Vasco, o São Paulo ainda tentará de alguma forma contar com o jovem atacante João Pedro, do Atlético-GO. A promessa do clube goiano estaria envolvida na negociação do zagueiro, mas com a mudança de rumo, o negócio esfriou. Apesar disso, o São Paulo ainda tem interesse em ter o artilheiro para sua equipe Sub-20.

Breno tem contrato com o São Paulo até o fim do ano e vai para o time do Rio por empréstimo. Ele vinha sendo pouco aproveitado no clube e, quando escalado, alternou bons e maus momentos. Para poder estar mais em campo, preferiu aceitar a proposta do Vasco para ganhar ritmo e mostrar que ainda pode atuar em alto nível.

Essa mudança foi incentivada pelo técnico Rogério Ceni, que gostaria de ter dado mais tempo em campo para Breno. O treinador comentou o empréstimo do atleta. "O Breno é um grande amigo que tenho. Acho um jogador jovem, com 27 anos, que passou por muita coisa difícil. Ele precisa jogar, de sequência de jogos, e não conseguia ver essa oportunidade para ele", disse.