São Paulo alega erro de comunicação e diz que vice continua no cargo

O São Paulo garantiu na noite desta terça-feira a permanência do vice-presidente geral, Roberto Natel, na diretoria do clube. Horas depois de dirigentes confirmarem a saída dele da gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o departamento de comunicação do clube esclareceu que um erro de comunicação interna gerou o mal entendido.

O clube entrou em contato com o Estado para afirmar que a posição oficial da diretoria é que Natel permanece como vice geral. Pouco antes desse aviso, membros da atual diretoria confirmaram sob a condição de anonimato que o dirigente tinha entregue uma carta para Leco em que oficializava o desligamento.

Natel é sobrinho de Laudo Natel, patrono e ex-presidente do clube. Cotado como um dos candidatos à eleição presidencial do São Paulo em abril de 2017, ele está na gestão de Leco desde a sua posse, em outubro, quando derrotou Newton do Chapéu no pleito.