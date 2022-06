São Paulo liga alerta no segundo tempo para bater América-MG e encerrar série de empates

O São Paulo repete um roteiro parecido nas últimas rodadas do Brasileirão. Abre o placar, não consegue ampliar a diferença de gols e sofre o empate. Foi assim diante de Corinthians, Avaí, Coritiba e contra o Ceará, no qual ficou em vantagem duas vezes. Agora, diante do América-MG, neste domingo, às 16h, no Morumbi, o time quer encerrar essa sequência incômoda.

São 14 jogos de invencibilidade, sendo seis vitórias e oito empates, mas as atuações estão longe de agradar o torcedor. O São Paulo não "mata" o jogo e desperdiça pontos importantes pelo caminho. A equipe do técnico Rogério Ceni não encontrou ainda o equilíbrio neste ano. O time tem o segundo melhor ataque, com 16 gols, ao lado do Atlético-MG e atrás apenas do Palmeiras, mas o sistema defensivo tem sido motivo de dor de cabeça para Ceni.

Sete dos 12 gols sofridos no Brasileirão saíram no segundo tempo. A equipe tricolor vinha se destacando pelos gols marcados na segunda etapa das partidas, como foi diante de Athletico-PR, Flamengo, Santos, Fortaleza e Cuiabá. Mas a página virou.

"Fizemos um baita primeiro tempo, construímos muitas jogadas, grandes chances. No segundo tempo não sei o que aconteceu. Mais uma vez levamos o empate. Time que sofre gols não vai ganhar quase nunca", criticou Calleri, irritado com a postura são-paulina no intervalo do jogo contra o Coritiba. "Começando por nós atacantes, os meias, os volantes e os defensores, todo mundo tem de brigar para não levar gols".

Diante do América-MG, Rogério Ceni não terá Igor Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, Andrés Colorado está recuperado de uma lesão na coxa, treinou com a equipe tricolor na sexta-feira e pode ficar à disposição da comissão técnica.

O volante Gabriel Neves, que reclamou de dores na panturrilha esquerda, e o lateral Moreira, que se recupera de entorse no tornozelo esquerdo, participaram do trabalho com bola com o restante do grupo. Os dois são dúvida para a partida. Arboleda ainda está com a seleção do Equador, que jogou no sábado contra Cabo Verde, e deve ser desfalque. Já Alisson, Nikão, Talles Costa e Gabriel Sara seguem em tratamento com o departamento médico e são ausências confirmadas.

SÃO PAULO X AMÉRICA-MG

SÃO PAULO - Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Luan, Rodrigo Nestor, André Anderson (Patrick) e Welington (Reinaldo); Luciano (Eder) e Calleri. Técnico - Rogério Ceni.

AMÉRICA-MG - Jaílson; Patric, Conti, Lucas Kal, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Felipe Azevedo; Everaldo e Aloísio. Técnico - Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Morumbi.

TV - Globo, Premiere.