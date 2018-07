São Paulo prorroga contrato de Arboleda até 2022

O São Paulo prorrogou nesta terça-feira o contrato do zagueiro Arboleda até junho de 2022, um ano a mais em relação ao acordo anterior. Desde a sua chegada, no início da temporada passada, o equatoriano vem sendo peça fundamental da defesa tricolor mesmo diante de diversas trocas de treinadores no período – Rogério Ceni, Pintado, Dorival Júnior e, agora, Diego Aguirre.

"Cheguei como um desconhecido, mas agora conto com o reconhecimento de todos. Fui bem acolhido, sou feliz no São Paulo e quero retribuir este carinho com títulos", disse o jogador de 26 anos, ao site oficial tricolor.

Titular também da seleção de seu País, ele chamou a atenção do clube brasileiro quando defendia as cores da Universidad Católica do Equador. Desde a sua chegada, disputou 37 jogos e marcou quatro gols pelo São Paulo.

No domingo, ele deverá ser titular da equipe no compromisso diante do Fluminense, às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time é o sexto colocado, com quatro pontos, depois de uma vitória e um empate na competição.