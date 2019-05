A pedido do técnico Cuca, o São Paulo analisa a contratação do lateral Adriano, ex-Barcelona (ESP) e atualmente no Besiktas (TUR). Aos 34 anos, o jogador tem contrato com o clube turco até junho.

Apesar de ficar livre no mercado, a contratação de Adriano não é visto como fácil. O São Paulo precisa chegar a um acordo financeiro com o lateral e superar possíveis concorrentes. O interesse do clube tricolor no jogador foi noticiado inicialmente pelo Globoesporte.com.

Adriano atua nas duas laterais. O São Paulo deseja um jogador principalmente para o lado direito, onde Hudson tem atuado improvisado e Igor Vinícius também é opção. O elenco ainda conta com Bruno Peres, que está emprestado pela Roma (ITA), não vem sendo utilizado e deve ser devolvido no meio do ano.

Adriano iniciou a carreira no Coritiba e logo foi para a Europa. Defendeu o Sevilla (ESP) por seis anos e o Barcelona também por seis anos. Na temporada de 2016/17, foi para o Besiktas. Ele ainda soma convocações para a seleção brasileira e participou da Copa América de 2004

Nesta temporada europeira de 2018/19, o lateral atuou em 29 jogos pelo Besiktas, sendo 26 como titular.

Além de Adriano, Cuca pediu o centroavante argentino Juan Dinenno à diretoria. O jogador está emprestado do Racing (ARG) ao Deportivo Cali (COL), que deve exercer a prioridade de compra e analisa repassá-lo ao São Paulo.