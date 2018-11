São Paulo antecipa planejamento de olho na pré-temporada de 2019

O São Paulo está antecipando o planejamento para o próximo ano e aproveitando a última semana de atividade antes das férias dos atletas para adiantar alguns exames de início de temporada. Na quarta e quinta-feira, o elenco, dividido em dois grupo, está sendo submetido a avaliações no Hospital do Coração, em São Paulo.

Adiantando esse cronograma, o clube ganha dois dias na pré-temporada, que está marcada para começar no início de janeiro. No dia 4, o grupo já embarca para os Estados Unidos, onde disputará a Florida Cup. Os jogos serão nos dias 10 e 12 de janeiro. Depois do retorno, a equipe estreia no Campeonato Paulista em 20 de janeiro.

A última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, também mostrará quando o tricolor terá sua primeira decisão do ano. Caso não entre no G-4 do torneio nacional, o time terá de disputar a pré-Libertadores. A segunda fase está marcada para 5, 6 e 7 de fevereiro, e o jogo de volta do mata-mata será na semana seguinte.

Nesse período, o São Paulo já precisa estar com um bom ritmo porque serão partidas decisivas. Caso o São Paulo, que vai enfrentar a Chapecoense fora de casa, fique à frente do Grêmio (encara o Corinthians em Porto Alegre), aí o cronograma é um pouco mais tranquilo, pois a equipe entrará diretamente na fase de grupos, que começa só em março.