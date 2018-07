São Paulo antecipa preparação para próxima temporada

Pela programação são-paulina, uma parte do elenco fará os exames já na tarde desta quarta-feira no Hospital do Coração, na capital paulista, e o restante do grupo irá ao mesmo local na próxima segunda. Assim, o São Paulo espera ganhar algum tempo de treinamento durante a pré-temporada.

"Dividimos o grupo em dois já pensando no planejamento para a temporada do ano que vem. Estamos aproveitando para adiantar algumas avaliações e, assim, ganhamos dois dias na próxima pré-temporada, que já é curta por conta do calendário", explicou o técnico Ney Franco.

Se conseguir chegar à final da Copa Sul-Americana, o São Paulo fará seu último deste ano no dia 12 de dezembro. E se confirmar a vaga na Libertadores com a quarta colocação do Brasileirão, disputará a fase preliminar da competição continental já no final de janeiro, o que reduziria bem a pré-temporada.