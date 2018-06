São Paulo antecipa vaga e já são 20 classificados na Copa São Paulo

Com dois gols do zagueiro Walce, o São Paulo venceu o Sergipe-PE por 3 a 1 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e está classificado de forma antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado da noite deste sábado também classificou o Botafogo-SP, que mais cedo venceu o Cruzeiro-DF por 3 a 0.

+ Nomes e apelidos bizarros da Copinha

Os dois times paulistas se juntam a outros 18 classificados de forma antecipada: América-MG, Portuguesa, Votuporanguense, Atlético-PR, Novorizontino, Santos, Penapolense, Ponte Preta, Botafogo-RJ, Londrina-PR, Ituano, Vila Nova-GO, São Bernardo, Ceará-CE, Taubaté, Palmeiras, Santo André e São Paulo-AP.

Com seis pontos, o São Paulo é líder do Grupo 10, a frente do Botafogo-SP pelo saldo de gols (6 a 4). Eles decidem a liderança na próxima terça-feira, às 19h30, novamente no estádio Santa Cruz. O time de André Jardine tem a vantagem do empate.

A competição é dividida em sete fases e a partir da segunda etapa passa a ser eliminatória, em jogo único. O adversário do São Paulo sai do Grupo 9, que atualmente tem a Ponte Preta na liderança, com seis pontos, o Araxá-MG logo atrás, com quatro, Chapecoense-SC com um e a Francana, dona da casa, sem nenhum ponto e já eliminada.

Confira os resultados de sábado pela 2.ª rodada:

Capivariano-SP 5 x 0 Velo Clube-SP

Manthiqueira-SP 1 x 1 São Bento-SP

River-PI 0 x 7 Botafogo-RJ

Botafogo-PB 1 x 1 Bahia-BA

Fernandópolis-SP 2 x 4 Guarani-SP

Votuporanguense-SP 3 x 0 Rio Preto-SP

José Bonifácio-SP 0 x 0 Mirassol-SP

Marília-SP 0 x 0 Mogi Mirim-SP

Comercial-SP 0 x 2 Juventude-RS

Desportivo Brasil-SP 0 x 2 Londrina-PR

Primavera-SP 0 x 1 Atibaia-SP

Ituano-SP 1 x 0 XV de Piracicaba-SP

Elosport-SP 1 x 2 Comercial-MS

São Bernardo-SP 3 x 0 São Caetano-SP

Flamengo-SP 1 x 2 Guarulhos-SP

Nacional-SP 2 x 3 Santo André-SP

Penapolense-SP 2 x 0 Linense-SP

Madureira-RJ 0 x 0 Criciúma-SC

Timon-PI 0 x 1 Atlético-PR

América-PE 0 x 0 Figueirense-SC

Tupã-SP 0 x 1 XV de Jaú-SP

Tubarão-SC 2 x 3 Fluminense-RJ

Rio Branco 1 x 1 Paraná-PR

União-MT 1 x 1 Paysandu-PA

Globo-RN 0 x 5 Vitória-BA

Santa Cruz-AL 0 x 2 Vila Nova-GO

Atlântico-BA 0 x 2 Coritiba-PR

Rio Branco-AC 0 x 6 Ceará-CE

Sete de Setembro-AL 0 x 0 Goiás-GO

São Paulo-AP 3 x 1 ABC-RN

Desportiva Paraense-PA 1 x 0 Náutico-PE

Francana-SP 1 x 3 Ponte Preta-SP

Oeste-SP 1 x 0 Ji-Paraná-RO

Lagarto-SE 1 x 2 Atlético-GO

Araxá-MG 1 x 1 Chapecoense-SC

Botafogo-SP 3 x 0 Cruzeiro-DF

Aimoré-RS 1 x 1 Flamengo-RJ

Sergipe-SE 1 x 3 São Paulo-SP