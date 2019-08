São Paulo anuncia 28 mil ingressos vendidos para jogo contra o Grêmio

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira que foram vendidos mais de 28 mil ingressos para a partida contra o Grêmio, no sábado, às 11h, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As arquibancadas estão esgotadas.

A venda acontece desde o último domingo para sócios-torcedores do clube. Eles enfrentaram problemas para adquirir os bilhetes na compra online, e o São Paulo disse ter reservado cotas de ingressos para todos os setores para os sócios. A comercialização para o público geral teve início na última terça-feira.

Nesta quarta, os ingressos começaram a ser vendidos também nas bilheterias do Morumbi, das 10h às 17h. Pela internet, o torcedor pode adquirir entradas no site da Total Acesso.

Como o Estado mostrou, jogos às 11h costumam atrair bom público no Morumbi. Nas sete partidas disputadas neste horário, em apenas uma o estádio recebeu menos do que 40 mil torcedores.

O São Paulo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, três a menos do que Flamengo e Santos. Em terceiro lugar está o Palmeiras, também com 30 pontos.