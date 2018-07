São Paulo anuncia 50 mil ingressos vendidos para o clássico no Morumbi

O São Paulo está perto de quebrar mais um recorde de público nesta edição do Campeonato Brasileiro. O clube esgotou os ingressos ao público e anunciou que 50 mil foram vendidos para o clássico com o Corinthians, marcado para o próximo domingo, 24, no Morumbi. Agora, restam apenas bilhetes de camarotes, cadeiras cativas e ingressos corporativos.

A expectativa é que mais de 60 mil pessoas estejam no estádio para o confronto que pode marcar a saída do São Paulo da zona de rebaixamento depois de 12 rodadas. Seria o quarto recorde quebrado pelo clube neste Brasileirão.

O São Paulo já levou mais de 51 mil torcedores para o jogo contra o Grêmio (1 a 1, em 24 de agosto), 53,6 mil para o duelo contra o Coritiba (derrota por 2 a 1 em 3 de agosto) e mais de 56 mil para a partida contra o Cruzeiro (vitória por 3 a 2 em 13 de agosto).

Depois do clássico, o clube terá apenas mais dois jogos no Morumbi. Os outros cinco jogos que terá como mandante vão acontecer no Pacaembu, por conta dos shows que serão realizados no estádio do São Paulo no mês de outubro. Depois do clássico, encara o Sport (01/10) no Morumbi e depois receberá cinco adversários no Pacaembu: Atlético-PR (14/10), Flamengo (22/10), Santos (29/10), Chapecoense (08/11) e Botafogo (19/11). No encerramento do Brasielirão, retorna ao Morumbi, contra o Bahia (03/12).