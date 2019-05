São Paulo anuncia a contratação de Calazans até junho de 2022

O São Paulo anunciou na noite desta quarta-feira a contratação do atacante Marquinhos Calazans, que estava no Fluminense. O jogador assinou contrato com o clube do Morumbi até 30 de junho de 2022.

Aos 22 anos, Calazans atua pelos lados do campo e estava na mira do São Paulo há meses. Após diversas conversas, os clubes acertaram a negociação e o Fluminense ainda ficará com 30% dos direitos econômicos do atacante. O contrato dele com a equipe carioca ia apenas até o final de 2019.

Os clubes também acertaram outra negociação: o atacante Brenner, de 19 anos, foi emprestado pelo São Paulo ao Fluminense até o fim desta temporada. O jogador já se despediu da equipe paulista ao postar uma foto com a legenda "até".

Mesmo com a chegada de Calazans, o São Paulo segue de olho no mercado para reforçar o seu ataque para o segundo semestre, depois da disputa da Copa América. O clube quer contratar um centroavante e quem está na mira é o argentino Juan Dinenno, que está emprestado pelo Racing, da Argentina, ao Deportivo Cali, da Colômbia.