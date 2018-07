São Paulo anuncia contratação de Marcos Guilherme por empréstimo

No mesmo dia em que apresentou oficialmente o zagueiro Aderllan, o São Paulo confirmou também a chegada de outro reforço. Nesta quinta-feira o clube fechou o empréstimo do meia Marcos Guilherme, de 21 anos. O jogador foi revelado pelo Atlético-PR, estava no Dínamo Zagreb, da Croácia, e reforça o time do Morumbi pelo período de um ano meio.

Marcos Guilherme é a 18ª contratação do clube do Morumbi para a temporada. O meia começou a despontar no Atlético-PR, em 2014. No ano seguinte começou a ser convocado para a seleção brasileira de base. Com a equipe, foi o artilheiro do Sul-Americano sub-20 e vice-campeão mundial da categoria também em 2015, ao perder a decisão do torneio para a Sérvia. Já em 2016, conquistou o Campeonato Paranaense.

No começo de 2017 o meia foi contratado por empréstimo clube croata e terminou a temporada como vice-campeão nacional. Em contrapartida à vinda de Marcos Guilherme, o São Paulo acertou com o Atlético-PR a cessão definitiva por três anos do goleiro Léo, que desde o começo do ano estava no Paraná Clube.

O reforço são-paulino é um antigo sonho do técnico Dorival Junior. Quando ainda estava no Santos, o treinador tentou tirar Marcos Guilherme do Atlético-PR, mas não teve sucesso. O novo contratado do clube viaja no Brasil nos próximos dias para fazer exames médicos e ser apresentado.