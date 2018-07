São Paulo anuncia a contratação sem custos de Wellington Nem

O São Paulo acertou a contratação sem custos do atacante Wellington Nem, ex-Fluminense e que estava no Shakhtar Donetsk. "Em 2017 estou aí para honrar essa camisa, conquistar muitos títulos e ser muito feliz", afirmou o jogador em vídeo divulgado pelo clube, no qual ainda aproveita para elogiar o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, pela negociação.

O jogador fez muito sucesso no Fluminense antes de se transferir para a Ucrânia em 2013. Aos 24 anos, é um atacante de velocidade e que costuma marcar gols. É possível que ele seja utilizado para atuar pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo, onde costuma atuar Kelvin, que deve retornar ao Porto, de Portugal.

Wellington Nem foi contratado por empréstimo por uma temporada. Ele tem contrato com o Shakhtar até junho de 2018 e é a primeira contratação do tricolor para a próxima temporada. Marco Aurélio Cunha, diretor executivo de futebol, já havia revelado que o atleta interessava ao clube e conseguiu concretizar o reforço.

A intenção da diretoria do São Paulo é trazer jogadores que cheguem para ser titulares. A avaliação que é não há necessidade de buscar reforços apenas para compor elenco e, caso seja necessário, a ideia é usar atletas da categoria de base. A expectativa agora é que o jogador se apresente após o fim da temporada para iniciar o trabalho no novo clube.

“A contratação do Wellington Nem é o marco de um novo momento, que vem planejando a formação de uma equipe forte e que honrará a camisa do São Paulo e suas tradições, voltando a aspirar a conquistas de títulos. Ele é reconhecidamente um grande jogador, pretendido por diversos clubes do país e a sua chegada é o início de uma nova empreitada para a formação de uma equipe forte”, afirmou Leco ao site oficial do clube.