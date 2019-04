São Paulo anuncia a contratação do meia Vitor Bueno, ex-Santos

O São Paulo anunciou na noite desta quarta-feira a contratação do meia Vitor Bueno. O jogador pertence ao Santos e estava emprestado para o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Ele chega ao time tricolor com contrato válido até dezembro de 2020.

Santos e São Paulo chegaram a um acordo pelo empréstimo no início da noite desta quarta-feira. A partir daí, a negociação se transformou em uma corrida contra o relógio, pois dependia do envio do documento de transferência pelo Dínamo até 23h59 desta quarta-feira, quando se encerra a janela de transferência para atletas vindos do exterior. Por volta das 23h, o clube confirmou a contratação nas redes sociais.

A negociação nacional pode ser realizada nesta quinta-feira, independentemente da janela europeia, com a publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A exemplo do que acontece com Alexandre Pato e Tchê Tchê, novos contratados do São Paulo, Vitor Bueno também não poderá atuar no Campeonato Paulista.

O São Paulo abre mão dos 10% a que teria direito sobre o valor pago pelo Santos ao Krasnodar (RUS) pela compra de Cueva. O valor equivale a 700 mil dólares (R$ 2,7 milhões). Vitor Bueno aceitou reduzir o salário que receberia no São Paulo para que R$ 600 mil sejam repassados ao Santos ao longo do período de empréstimo.