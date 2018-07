São Paulo anuncia chegada do colombiano Wilder Guisao

O São Paulo anunciou a contratação do colombiano Wilder Guisao, de 23 anos. O atacante chegou ao Brasil no último domingo, fez exames médicos nesta segunda-feira e assinou contrato de empréstimo até julho de 2016, com a opção de compra do São Paulo ao término do vínculo.

"A vinda do Wilder atende a uma solicitação do técnico Juan Carlos Osorio, que pretende deixar o nosso elenco mais completo para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ele é um jogador jovem e que se enquadra no perfil do clube", afirmou o Vice-Presidente de Futebol, Ataíde Gil Guerreiro.

Animado com o desafio de atuar no futebol brasileiro, o compatriota de Víctor Aristizábal não escondeu a sua alegria de defender o São Paulo. "Estou muito feliz e contente com a oportunidade de jogar em um clube grande do Brasil, como o São Paulo. O Osorio me conhece bem e sabe das minhas capacidades para ajudar o time", festejou o atacante.

Jogador de beirada do campo, Wilder ganhou destaque sob o comando do próprio Osorio. Juntos, no Atlético Nacional-COL, os dois participaram de grandes conquistas do clube colombiano como o Torneio Apertura (2013 e 2014), Torneio Finalización (2013) e Copa da Colômbia (2012 e 2013).

"Wilder é um jogador rápido, potente e habilidoso. Ele pode jogar na ponta direita, de centroavante e na lateral direita. É um atleta que vem para nos ajudar muito", avaliou o treinador.