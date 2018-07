São Paulo anuncia a contratação de atacante ex-Audax

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Ytalo, de 28 anos, ex-Osasco Audax. O jogador assinou contrato até o fim da temporada, com possibilidade de renovação automática. O vice-campeão paulista marcou seis gols na competição, dois deles justamente contra a equipe do Morumbi, no confronto váçido pelas quartas de final do torneio.

"O Ytalo demonstrou boa efetividade nas últimas temporadas, seja por gols ou assistências. Por possuir uma característica que não temos no elenco, é um atacante que pode ser referência com movimentação na grande área ou ocupar outras posições do ataque. Assim, oferecemos maiores alternativas ao treinador", afirmou o diretor executivo de futebol do São Paulo, Gustavo Vieira de Oliveira, ao site oficial do clube.

O jogador fez exames médicos e assinou contrato nesta sexta-feira. O primeiro dia de trabalho de Ytalo com o elenco será na segunda-feira, no CT da Barra Funda, quando fica à disposição do técnico Edgardo Bauza. O atleta é o sétimo reforço do São Paulo em 2016. Antes dele viram Lugano, Mena, Kelvin, Maicon, Calleri e Kieza, este último já negociado com o Vitória.

Ytalo deve ser incluído também na lista de inscritos da Copa Libertadores. O regulamento da competição autoriza mudanças na lista de inscritos no torneio. Nascido em Maceió, passou por cubes como Inter, Atlético-PR e Marítimo, de Portugal, antes de se destacar no Paulista de 2016 com seis gols e cinco assistências.