São Paulo anuncia contratação do atacante Denilson, do Avaí

O São Paulo oficializou a contratação do atacante Denilson, que estava emprestado pelo Granada, da Espanha, ao Avaí. O jogador de 21 anos chega por empréstimo até o final do ano com um valor fixado para compra caso o clube aprove o jogador. Esse mesmo formato foi feito nas chegadas de Marcinho, do São Bernardo, e Morato, do Ituano, após o Campeonato Paulista.

"O torcedor são-paulino pode esperar muita raça, entrega e determinação. Quero ajudar, seja com gols ou boas atuações, os meus novos companheiros na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Chego ao clube no meu melhor momento da carreira e estou pronto para encarar este novo desafio", disse o atacante, em entrevista ao site oficial do clube.

Denilson ficou tão entusiasmado com a oferta do São Paulo que fez questão de fazer os exames médicos mesmo com a possibilidade de perder o nascimento de sua filha. Depois de aprovado e com contrato assinado, o atleta foi liberado para ver sua mulher e sua filha nesta sexta-feira e a expectativa é de que retorne no sábado para treinar com o elenco.

O jogador chega ao novo clube com respaldo da comissão técnica e da diretoria. "Ele foi avaliado pela nossa análise de desempenho. Jogou contra nós e tem muito potencial. Claro que não vai estar pronto agora, mas um pouco mais para frente. Pode até ser que surpreenda e dê resultado antes do esperado, mas não é o mais provável", afirmou Vinicius Pinotti, executivo de futebol do São Paulo.