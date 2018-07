São Paulo anuncia contratação do atacante Osvaldo

"O Osvaldo é um jovem talento em quem o São Paulo deposita grande confiança. Seu estilo de jogo tem muito para agregar e qualificar nossa equipe. Esperamos que consiga repetir aqui o mesmo futebol envolvente que demonstrou no Ceará", explicou o diretor de futebol Adalberto Baptista.

A chegada de Osvaldo ajuda o São Paulo a repor a perda do atacante Dagoberto, que se transferiu para o Internacional após o Campeonato Brasileiro. Agora, além do novo reforço, o técnico Emerson Leão tem Luis Fabiano, Fernandinho, William José, Rafinha e Henrique, que não deve mais se transferir para o Queens Park Rangers, à disposição para o setor ofensivo.

Osvaldo assinou contrato por quatro temporadas com o São Paulo e ainda não tem a data da sua apresentação oficial definida. Com 24 anos, o atacante iniciou a carreira no Fortaleza e também passou por River, do Piauí, Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e Braga, de Portugal, antes de se transferir para o Ceará no ano passado.

Além de Osvaldo, o São Paulo já se reforçou para 2012 com os zagueiros Paulo Miranda e Edson Silva, o lateral-esquerdo Cortez, o volante Fabrício e os meias Jadson e Maicon. A chegada do atacante, porém, ainda não deve fechar o ciclo de contratações do clube, já que a diretoria ainda tenta trazer Nilmar, atualmente no Villarreal.