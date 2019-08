São Paulo anuncia contratação do lateral Juanfran, ex-Atlético de Madrid

Após se reforçar com Daniel Alves, o São Paulo anunciou a contratação de outro lateral-direito neste sábado. O clube paulista acertou com o espanhol Juanfran, de 34 anos, que assinou contrato com validade até o final de 2020.

A exemplo de Daniel Alves, Juanfran estava livre no mercado depois de ter seu vínculo com o Atlético de Madrid encerrado ao final da última temporada. A chegada do ex-lateral do Paris Saint-Germain, Juventus e Barcelona não travou as conversas com o espanhol, já que o novo camisa 10 pode ser utilizado em outras posições, pelo meio ou mais avançado, como ponta.

Para anunciar o lateral-direito espanhol, o São Paulo preparou um vídeo em que mostra a identificação do novo reforço com o clube. A produção, divulgada no perfil oficial no Instagram, e inspirada na famosa série espanhola "La Casa de Papel", exibe Juanfran exaltando as conquistas do clube paulista.

"Quando comecei a ver e a jogar futebol, eu vi no Japão um time que vestia vermelho, branco e preto jogar o melhor futebol do mundo e sagrar-se bicampeão mundial", disse o jogador em um trecho do vídeo. "Agora é necessário sair da Espanha para conquistar outras coisas. Para viver outros sonhos mais. Me chamo Juanfran Torres e, agora, sou tricolor", continuou.

As conversas com Juanfran tiveram início com o superintendente de relações institucionais do São Paulo, o uruguaio Diego Lugano. As partes mantiveram as tratativas e avançaram o acordo na última sexta-feira.

Juanfran defendia o Atlético de Madrid e não chegou a um acordo para renovar com o clube espanhol. Ele iniciou a carreira no Real Madrid e teve passagens por Espanyol e Osasuna, além de ter defendido a seleção espanhola.

Além dos dois novos contratados, o São Paulo tem Igor Vinícius como opção para a lateral direita no elenco. O jovem de 22 anos está emprestado pelo Ituano até o final desta temporada.