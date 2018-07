São Paulo anuncia contratação do meia argentino Jonatan Gómez

A diretoria do São Paulo oficializou nesta quarta-feira a contratação do meia Jonatan Gómez, que estava no colombiano Independiente Santa Fe. A chegada do jogador argentino passou a ser dada como certa após o diretor executivo de futebol do clube, Vinicius Pinotti, revelar que o acordo estava próximo, o que acabou se confirmando agora.

Jonatan Gómez, de 27 anos, vai assinar um contrato válido pelas próximas três temporadas. O jogador tem chegada prevista ao Brasil até o final da semana, quando começará a trabalhar com o técnico Rogério Ceni, além de ser apresentado oficialmente como reforço.

O novo reforço do São Paulo iniciou a sua carreira no Rosario Central, depois passando pelo Banfield na Argentina, antes de se transferir para o espanhol Múrcia. De volta ao seu país, passou por Arsenal de Sarandí e Atlético Tucúman. Depois, foi para a Colômbia, onde defendeu o Desportivo Pasto, antes de chegar ao Santa Fe, onde foi eleito o melhor meia do último Campeonato Colombiano.

Com a chegada de Jonatan Gómez, o São Paulo ganha mais uma opção para a vaga do peruano Cueva, destaque do time no início da temporada, mas que passa por momento de instabilidade após se recuperar de uma lesão.

Antes do argentino, o São Paulo já havia se reforçado nas últimas semanas com Maicosuel, ex-Atlético Mineiro, e Denilson, ex-Avaí. E o clube não deve parar nisso, pois Pinotti revelou na última segunda-feira o desejo de contratar cinco jogadores. O próximo deve ser o zagueiro equatoriano Arboleda, que está na Universidad Católica de Quito.