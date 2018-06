São Paulo anuncia contratação do meia-atacante equatoriano Joao Rojas

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a contratação do equatoriano Joao Rojas. O meia-atacante, de 29 anos, assinou contrato até julho de 2020, com possibilidade de renovação por mais dois anos. Ainda não há data para apresentação oficial do jogador, que desembarca no Brasil nos próximos dias. Os valores da negociação não foram divulgados.

A chegada de Rojas no Morumbi tem a chancela do técnico Diego Aguirre, que visa fortalecer o setor ofensivo do tricolor paulista na sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Ele estava no Talleres, da Argentina, e tem no currículo a experiência de ter atuado na Copa do Mundo de 2014 pelo Equador, apesar de ter entrado em campo apenas 13 minutos. Pela seleção de seu país, tem 34 jogos e dois gols.

Antes de passar pelo futebol argentino, o meia-atacante jogou no Monarcas e Cruz Azul, do México, e no Emelec e Deportivo Técnico Universitario, do Equador.

Os principais títulos conquistados são o Campeonato Equatoriano (2009) e a Liga dos Campeões da Concacaf (2014). Ainda no início de sua trajetória no futebol, foi eleito o melhor jovem jogador equatoriano em 2008 e 2009.

Um dos principais jogos da carreira foi contra o Real Madrid, no Mundial de Clubes da Fifa, em 2014, pelo Cruz Azul. Os mexicanos foram eliminados pelos espanhóis na semifinal.

Joao Rojas é o segundo equatoriano do atual elenco são-paulino. Terá como companheiro de equipe o compatriota Arboleda.

O elenco tricolor está de folga desde o dia 13 de junho. A reapresentação está marcada para segunda-feira para reinício dos treinamentos. O próximo jogo oficial está marcado para dia 18 de julho, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. O São Paulo é terceiro colocado, com 23 pontos. Os cariocas lideram, com 27.