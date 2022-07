São Paulo anuncia contratação do meia Giuliano Galoppo até junho de 2027

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a contratação do volante argentino Giuliano Galoppo, que estava no Banfield. Aos 23 anos, o novo reforço são-paulino assinou contrato válido por cinco anos, com vencimento em 24 de junho de 2027. Conforme apurado pelo Estadão, a diretoria tricolor acertou a compra do atleta por US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,5 milhões).

“A torcida do São Paulo me mandou muitas mensagens pelas redes sociais. A verdade é que é um clube gigante, com a história de ser tricampeão mundial. Isso é algo que se fala muito, é algo que se associa imediatamente com o São Paulo: o tricampeão mundial. Tenho muita vontade de colocar essa camisa e dar o melhor. Creio que é um passo muito importante na minha carreira e vou doar tudo para conseguir coisas importantes com a equipe”, afirmou o jogador.

Galoppo já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, portanto está regularizado para estrear. Existe a possibilidade de que ele seja utilizado já nesta quinta-feira, quando o São Paulo começa a decidir as quartas de final da Copa do Brasil em duelo com o América-MG, no Morumbi.

Formado na base do Banfield, o volante anotou 21 gols em 86 partidas desde que estreou na equipe profissional, em 2019. Na atual temporada, fez 27 jogos e marcou oito gols pelo clube argentino antes de se transferir para o São Paulo. Também tem passagens pelas categorias de base do Atlético Rafaela e do Boca Juniors.

DE OLHO NO AMÉRICA-MG

Antes do anúncio do novo reforço, o técnico Rogério Ceni comandou mais um treino do São Paulo nesta terça-feira, em preparação para o jogo de quinta contra o América-MG, e contou com a volta do atacante Alisson e do goleiro Jandrei aos trabalhos no gramado. Alisson está recuperado de uma entorse no joelho, participou normalmente dos treinamentos e deve estar à disposição para enfrentar o time mineiro no Morumbi. Jandrei, por sua vez, esteve presente apenas em parte das atividades, mas é possível que seja liberado.

O meia-atacante Patrick, que foi substituído com dores na coxa durante o empate por 3 a 3 com o Goiás, fez atividades de fisioterapia no REFFIS pelo segundo dia seguido, ao lado do zagueiro Arboleda, do meia André Anderson e do atacante Caio. Também em recuperação, o lateral-esquerdo Reinaldo e o volante Luan trabalharam em campo com os fisioterapeutas.