São Paulo anuncia Edgardo Bauza como novo técnico do time

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira a contratação do argentino Edgardo Bauza como o novo técnico da equipe. Aos 57 anos, o treinador tem como principais títulos da carreira as conquistas da Copa Libertadores de 2008 pela LDU, do Equador, e em 2014 pelo San Lorenzo, da Argentina, último clube em que trabalhou. O contrato com o time do Morumbi vai até o fim de 2016.

O acerto com o argentino foi anunciado pelo São Paulo nesta quinta-feira no site oficial do clube. "Estou muito feliz por poder contratar um treinador vencedor, bicampeão da Libertadores, que é o torneio que o nosso torcedor mais gosta de disputar", afirmou o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva.

Bauza será o 14 estrangeiro a dirigir o time. O último foi o colombiano Juan Carlos Osorio, que em 2015 dirigiu a equipe por quatro meses. O argentino chega com a responsabilidade de comandar a reformulação do clube depois da temporada turbulenta e tem como primeiro desafio confirmar a classificação para a fase de grupos da Libertadores. O time vai disputar a fase prévia, logo no começo de fevereiro.

"Estou muito contente de poder chegar em um clube tão grande e com tanta história como o São Paulo. Uma saudação grande para todos os torcedores. Espero que possamos ao longo do ano futebolístico volver a colocar o clube onde sempre tem que estar, acima, e sempre tentando ser campeão", disse Bauza.

O São Paulo está sem técnico efetivo desde a demissão de Doriva, no começo de novembro, após sete jogos no cargo. Depois, Milton Cruz comandou a equipe interinamente na reta final do Campeonato Brasileiro, quando conseguiu terminar em quarto lugar graças à vitória sobre o Goiás, na última rodada.

FALA, COMANDANTE! #BemVindoBauza #IssoÉSãoPaulo Mensagem de Edgardo Bauza à torcida são-paulina! pic.twitter.com/uzU6s84JkK

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) 17 dezembro 2015

Ex-zagueiro de equipes como Rosário Central e Independiente, Bauza é conhecido como "El Patón" em seu país e como jogador integrou a delegação da Argentina vice-campeã mundial em 1990. Começou a carreira de técnico em 1998 no futebol argentino e se consolidou na carreira a partir de 2004, quando ganhou o Campeonato Peruano pelo Sporting Cristal. Na sequência, fez história no futebol equatoriano ao dar os títulos inéditos do país em competições continentais. Além da Libertadores, ganhou em 2010 a Recopa Sul-Americana e dois campeonatos nacionais.

Clubes: Rosário Central (1998/2001), Velez Sarsfield (2001/02), Colón (2002/03), Sporting Cristal (2004/05), Colón (2005/06), LDU (2006/08), Al Nassr (2009), LDU (2010/13), San Lorenzo (2014/15) e São Paulo (2016)

Títulos: Copa Libertadores da América (2008 e 2014), Recopa Sul-Americana (2010), Bicampeonato Equatoriano (2007 e 2010) e Apertura do Campeonato Peruano (2004)