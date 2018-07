São Paulo anuncia novo patrocinador master para até o fim de 2016

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira o acordo com a Prevent Senior para ser a nova patrocinadora master do clube até dezembro de 2016. O acordo foi fechado na terça-feira e a partir do próximo domingo, no clássico com o Palmeiras, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe vai exibir a marca tanto no peito como nas costas das camisas dos jogadores.

Segundo o clube, o acordo tem cláusula de renovação automática ao fim de 2016. O São Paulo estava sem patrocínio master desde julho de 2014, quando terminou o acordo com a Semp Toshiba. A Prevent Senior já havia sido a anunciante na camisa do time nos dois últimos da Copa Libertadores e agora, se junta a outras marcas presentes no uniforme, como FIAP e Joli (barras da camisa), Rock & Ribs (calção), TIM (números) e a Copa Airlines, também parceira do clube.

O acordo com a empresa operadora de saúde inclui a exposução da marca não apenas no uniforme, mas também em placas no estádio, no CT da Barra Funda, no centro da base em Cotia, nos paineis de fundo de entrevistas e mais dois camarotes no estádio. O São Paulo prometeu também ações no segmento da saúde, como no sistema de ambulâncias e no carrinho de maca do Morumbi, e mais ativações nas redes sociais e com os sócios torcedores.

"O acordo é fruto de um árduo trabalho de planejamento e resgate da credibilidade do clube, e reafirma a capacidade do São Paulo em atrair grandes empresas. É também um importante passo neste momento de reconstrução institucional", disse o diretor de marketing do São Paulo, Vinicius Pinotti, ao site oficial do clube. "A diretoria sempre esteve ciente da ansiedade do nosso torcedor com relação a essa questão do patrocínio master, que o clube não tinha desde meados de 2014", afirmou o vice-presidente de comunicação e marketing, José Francisco Manssur.