São Paulo anuncia retorno de Marco Aurélio Cunha à direção de futebol

O São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira o retorno de Marco Aurélio Cunha ao departamento de futebol do clube. Ele vai ocupar o cargo de diretor-executivo, que era ocupado por Gustavo Vieira de Oliveira. De acordo com o clube, ele ficará no clube "até o fim de 2016, período pelo qual se licenciou de seu cargo na CBF", onde atuava como coordenador do futebol feminino.

Pouco antes do anúncio oficial, Cunha registrou o encontro com o presidente do São Paul, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, em seu perfil no Twitter. A imagem já indicava o acerto.

Durante a passagem de Cunha pelo São Paulo, entre os anos de 2005 e 2009, o São Paulo conquistou títulos expressivos como a Libertadores e o Mundial (em 2005) e o tricampeonato brasileiro (2006, 2007 e 2008).

Em 2011, Marco Aurélio Cunha deixou o cargo de superintendente de São Paulo por divergências com o então presidente Juvenal Juvêncio, falecido no ano passado. Conselheiro do São Paulo, o dirigente era o favorito da torcida para assumir a vaga de Gustavo Vieira de Oliveira e chegou a visitar o Centro de Treinamento do São Paulo preocupado com a crise do clube.