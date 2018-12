São Paulo anuncia Sandro Forner, ex-Coritiba, para ser auxiliar de André Jardine

Depois do retorno do preparador físico Carlinhos Neves, o São Paulo anunciou neste sábado a chegada do auxiliar do técnico André Jardine. Indicado pelo próprio Jardine, Sandro Forner, ex-técnico do Coritiba, fará parte da comissão técnica da equipe paulista.

"Enfrentei as equipes do Forner algumas vezes, e admiro o seu trabalho. As equipes treinadas por ele são arrumadas e competitivas. Pensamos e enxergamos o futebol de maneira parecida, e ele complementará o nosso trabalho com ideias e conceitos", afirmou Jardine, ao site oficial do clube.

"Ele foi jogador, e esta experiência agregará muito ao trabalho da comissão técnica. O Sandro tem uma liderança importante e é um profissional qualificado", acrescentou o técnico são-paulino, que foi efetivado poucos dias depois da demissão do uruguaio Diego Aguirre na reta final do Campeonato Brasileiro.

Forner, que tem 47 anos, teve passagens como jogador por Ponte Preta e Fluminense e também atuou no futebol japonês. Em sua curta carreira de técnico, comandou o extinto J. Malucelli e o Coritiba, após bom trabalho nas categorias de base.

Assim como Jardine, de quem se tornou amigo durante o curso de treinadores da CBF, Forner também destacou-se nas divisões de base para ganhar uma oportunidade no profissional posteriormente. O novo auxiliar do São Paulo tem como uma das principais características a análise dos adversários.