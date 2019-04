São Paulo anuncia venda de 53 mil ingressos para decisão contra o Corinthians

O São Paulo espera contar com casa cheia para a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, neste domingo, às 16 horas, contra o Corinthians. Para o duelo no estádio do Morumbi, 53 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente segundo a última parcial divulgada pelo clube na manhã deste sábado.

Há ainda entradas para camarotes, mas bilheterias e pontos de vendas físicos não estão abertos. A fim de fazer uma festa para o São Paulo, o Banco Inter, patrocinador master do clube, vai distribuir 50 mil bandeirinhas do time para quem for ao estádio do Morumbi.

O elenco do São Paulo, comandado pelo técnico Cuca, realizou neste sábado o último treinamento antes do clássico. Após a atividade no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital, os jogadores iniciam o regime de concentração no mesmo local.

O dia do grupo começou com exercícios aeróbicos no gramado sob os cuidados do preparador Carlinhos Neves, que armou um circuito físico com obstáculos e estacas. Depois, Cuca assumiu o comando dos trabalhos e concluiu os ajustes táticos. A comissão técnica também calibrou a pontaria dos jogadores com finalizações frontais, além de cobranças de faltas da entrada da área.

O meia Hernanes treinou normalmente e está à disposição. O jogador está de volta após se recuperar de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda que o tirou dos últimos cinco jogos - não atua desde o clássico contra o Palmeiras no dia 16 de março, no estádio do Pacaembu, válido pela fase de classificação do Paulistão.