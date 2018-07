São Paulo apaga sina de 2017 e vira visitante indigesto no Brasileirão

Quem se lembra da campanha desastrosa do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2017, quando flertou fortemente com o rebaixamento, tem em mente o péssimo aproveitamento daquele time como visitante: foi o segundo pior de todo o torneio. Realidade oposta à vivida pela equipe na atual edição. Prestes a encarar dois desafios gigantes fora do Morumbi, contra Grêmio e Cruzeiro, a equipe tricolor abre a 15ª rodada com o status de terror dos anfitriões.

Ninguém somou mais pontos longe de casa do que os comandados de Diego Aguirre até aqui. Em sete apresentações, foram três vitórias, três empates e somente uma derrota, que renderam aos são-paulinos 12 pontos e 57,1% dos pontos conquistados. O segundo na lista é o Flamengo, único capaz de destronar o time paulista, pois conta com um jogo a menos fora dos seus domínios e aproveitamento superior, de 61,1%. Os cariocas têm seis partidas como visitante, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

Curiosamente, ambos testarão esse poder de fogo na rodada. O São Paulo visita o Grêmio nesta quinta-feira, às 19h30, em Porto Alegre, enquanto o Flamengo encara o Santos, nesta quarta, às 21h45, na Vila Belmiro.

"Nossa equipe evoluiu e está mais confiante para encarar os adversários fora de casa. E vamos fazer de tudo para manter isso na Arena do Grêmio", disse o volante Liziero.

Depois dos gaúchos, o desafio seguinte será contra o Cruzeiro, domingo, em Belo Horizonte. "Estamos focados, sabemos o que é preciso fazer e não mudaremos nada do que foi desenvolvido nos jogos anteriores", acrescentou o jovem jogador de 20 anos.

Retrospecto anima. As duas últimas exibições fora do Morumbi renderam excelentes resultados: vitórias por 1 a 0 sobre Atlético-PR (a primeira do clube na história na Arena da Baixada) e Flamengo (em duelo direto pela ponta da tabela, no Maracanã).

Com 29 pontos, o São Paulo está na vice-liderança, na cola do Flamengo (30). Embalado por cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias consecutivas, o time terá pela frente um adversário que está no sétimo lugar, com 23 pontos.

Confira todos os jogos da equipe como visitante neste Brasileirão:

22/04 – Arena Castelão – Ceará 0 x 0 São Paulo

29/04 – Maracanã – Fluminense 0 x 0 São Paulo

13/05 – Arena Fonte Nova – Bahia 2 x 2 São Paulo

27/05 – Arena Independência – América-MG 1 x 3 São Paulo

02/06 – Allianz Parque – Palmeiras 3 x 1 São Paulo

09/06 – Arena da Baixada – Atlético-PR 0 x 1 São Paulo

18/06 – Maracanã – Flamengo 0 x 1 São Paulo