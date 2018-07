São Paulo apela a Roberto Justus para achar um patrocinador

SÃO PAULO - Único clube entre os grandes paulistas sem um patrocínio master, o São Paulo terá Roberto Justus como consultor para agilizar a busca por interessados. O empresário terá a missão de tentar superar o contrato de cerca de R$ 30 milhões anuais que o Tricolor mantinha com o Banco BMG.

"O São Paulo o convocou para ser nosso consultor, prioritariamente na busca por um patrocinador master. Ele já havia sido muito útil no novo contrato que fizemos com a TV Globo", afirma o diretor do marketing do São Paulo, Rogê David. "Antes do carnaval já fizemos uma reunião para passar a ele todas as situações que temos em andamento e ele já contribuiu com algumas ideias."

Segundo o dirigente, o clube não está interessado apenas na influência de Justus no meio empresarial. "Apostamos na habilidade e o conhecimento que ele tem do mundo dos negócios. Além de ele ser são-paulino, é um dos empresários mais bem sucedidos do País."

O clube, que tem feito acordos pontuais de patrocínio, garante que não há prazo para fechar com o novo patrocinador master.