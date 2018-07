São Paulo apela para sal grosso no Morumbi para espantar a fase ruim

SÃO PAULO - Se a fase não é boa, tudo vale para ajudar o time se reerguer. Depois de tropeçar em 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo finalmente festejou uma vitória graças ao bom futebol apresentado em casa, diante de 55 mil torcedores, ao faro de gol do atacante Luis Fabiano, que abriu a contagem, mas também à mandinga de quem teve a ideia de jogar sal grosso na escadaria de acesso ao gramado, por onde passa o time.

O fato é que a combinação de ação deste domingo no Morumbi fez com que o São Paulo ganhasse uma partida do Brasileirão, respirasse um pouco mais aliviado e espantasse a fase de secura que assombrava a todos no clube, inclusive o treinador Paulo Autuori, que ainda não tinha sentido o doce sabor de vencer uma partida no Brasil com o Tricolor - sua única vitória desde que assumiu o posto de Ney Franco foi diante do Benfica, em Portugal.

Os três pontos ainda não foram suficientes para tirar o time da zona de rebaixamento do Nacional, mas certamente mudará o astral do São Paulo na competição. A equipe soma 14 pontos em 15 jogos disputados, um a menos que alguns concorrentes. O próximo desafio do Tricolor é contra o Botafoto, fora de casa.